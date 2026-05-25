Число пострадавших в массовом ДТП в Подмосковье выросло до 18 человек
Фото - © Медиасток.рф
24 мая в округе Пушкинский произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Число пострадавших, по уточненным данным, выросло до 18 человек, среди травмированных четверо детей, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
Один человек в результате аварии погиб. Пятерых пострадавших госпитализировали. Состояние остальных раненых уточняется.
Точные причины ДТП пока не называются. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Следователи опрашивают свидетелей и изучают записи камер наблюдения.
Водитель грузовика с прицепом выехал на полосу для встречного движения, где допустил столкновения с 11 легковушками и еще одной фурой.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.