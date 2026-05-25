Жаркая пора: каких новых схем ждать от мошенников летом 2026 года и в чем особенности сезона

Мошенники могут использовать различные «летние» схемы для обмана россиян — об этом предупредили эксперты. Экзамены, поступление в ВУЗ, отпуск, аренда жилья, покупка билетов, бронирование отелей, детские лагеря — любая из этих тем потенциально может стать поводом для мошенничества. При этом главная цель злоумышленников — выманить платежные данные, персональную информацию или доступ к аккаунтам.

Чем летний сезон интересен мошенникам

Мошенники традиционно используют сезонный спрос и адаптируют свои сценарии к трендам, говорит в беседе с РИАМО руководитель BI.ZONE AntiFraud Алексей Лужнов. По словам эксперта, в мае начинается активная подготовка к летним отпускам. Растет ажиотаж вокруг билетов и туров, а вместе с ним и цены.

«Пользователи начинают искать более выгодные предложения и этим активно пользуются мошенники. Они заманивают жертв на фейковые ресурсы, обещая низкую стоимость поездок и большие скидки», — отмечает он.

Кроме того, по словам Алексея Лужнова, во время подготовки к отпуску люди чаще делятся персональными данными при бронировании и совершают предоплату, что дает дополнительные возможности мошенникам. Злоумышленники используют поддельные сайты бронирования, фейковые объявления, рассылки от имени авиакомпаний и туристических сервисов, а также схемы в почте, мессенджерах и соцсетях.

Каких схем от мошенников ждать летом 2026 года

Летом 2026 года стоит ожидать роста схем, которые связаны с туризмом и бронированием поездок, рассказывает Алексей Лужнов. Мошенники продолжат активно использовать схему с перехватом бронирований, отправляя пользователям сообщения якобы от имени отелей с просьбой срочно подтвердить оплату. Такие атаки выглядят убедительно, поскольку злоумышленники используют реальные данные поездок.

«Помимо этого, мошенники продолжат активно использовать фейковые турагентства и сайты якобы с горящими турами и дешевыми билетами. После оплаты со стороны жертвы они перестают выходить на связь», — говорит собеседник РИАМО.

Еще одной распространенной схемой, по словам Алексея Лужнова, останется мошенничество с арендой жилья. Аферисты предлагают пользователям жилье у моря по привлекательной цене, просят внести предоплату вне официального сервиса бронирования, а затем исчезают. Эксперты BI.ZONE WAF добавляют, что злоумышленники могут создавать фишинговые сайты, связанные с бронированием жилья и покупкой билетов. Такие площадки могут выглядеть как полноценные сервисы. Атакующие копируют интерфейсы популярных платформ, а иногда дополнительно привлекают трафик через рекламное продвижение. Пользователь проходит стандартный сценарий бронирования и оплаты, однако в итоге получает лишь списание средств без какой-либо услуги.

«Мошенники будут активно продвигать фишинговые веб-ресурсы, которые так или иначе связаны с тематикой путевок, выгодных туров и отелей, лагерей и санаториев. Для заманивания будут применяться уловки с небольшой предоплатой ради выгодных финальных цен» Ирина Дмитриева эксперт в области кибербезопасности и аналитик компании «Газинформсервис»

По мнению специалиста, наиболее часто злоумышленники будут использовать таргетированный фишинг и дипфейки, чтобы быть максимально убедительными. Также стоит быть бдительными и осторожными, поскольку могут встречаться фишинговые QR-коды в общественных местах, в том числе на популярных прокатных самокатах и велосипедах. Именно так вместо оплаты транспорта средства могут перечислиться прямиком к мошенникам.

Какие «летние» схемы аферистов ранее встречались в сети

Между тем использовать различные схемы, приуроченные к летнему сезону, мошенники пытаются не первый год. В частности, в прошлом году эксперты BI.ZONE Digital Risk Protection фиксировали схему с арендой велосипедов, самокатов, сапов и различной водной техники по выгодной цене, рассказывает Алексей Лужнов.

«С 20 мая по 2 июня 2025 года было выявлено более 20 доменов, имитирующих сайты сервисов по прокату. Кроме того, мошеннические группы и боты по этой теме были обнаружены и в Telegram», — отмечает собеседник РИАМО.

По словам Алексея Лужнова, чтобы привлечь потенциальных жертв, злоумышленники предлагали аренду по стоимости ниже рыночной или обещали ситуативные скидки. В итоге пользователи оставались без денег и желаемого отдыха. Специалисты BI.ZONE WAF также обращают внимание на другую схему — использование автоматизированных ботов. В этом случае злоумышленники массово оформляют брони без завершения оплаты и удерживают их до окончания отведенного времени, после чего процесс повторяется заново.

Из-за этого свободные номера в гостиницах или билеты фактически становятся недоступны для обычных пользователей, хотя формально остаются в системе. Как отмечает руководитель группы защиты бренда Angara MTDR Мария Михайлова, «летние» схемы мошенников направлены на все категории граждан, особенно на тех, кто планирует летом отпуск, аренду жилья или транспорта, а также ищет подработки.

«Такие схемы опасны тем, что жертва может не только потерять деньги или передать персональные данные мошенникам, но и установить вредоносное программное обеспечение (ВПО), например, сканируя наклеенный QR-код», — предупреждает эксперт.

Как защититься от схем мошенников летом 2026 года

Чтобы не стать жертвой мошенников летом 2026 года, важно соблюдать несколько правил кибербезопасности, говорит в беседе с РИАМО руководитель группы международной аналитики Positive Technologies Алиса Кулишенко. Так, перед любой поездкой полезно обновить приложения банка, почты и мессенджеров, включить уведомления по операциям, проверить лимиты по картам и сохранить официальные контакты авиакомпании, банка, отеля, страховой и сервисов бронирования.

«В стрессовой ситуации человек часто ищет контакты в поиске, а там могут попасться поддельные сайты и номера. Любое сообщение о проблеме с бронью, оплатой, рейсом или документами нужно проверять через официальный канал» Алиса Кулишенко руководитель группы международной аналитики Positive Technologies

По словам Алисы Кулишенко, если уведомление пришло в мессенджер, SMS, соцсеть или на почту, лучше не переходить сразу по ссылке из сообщения. Безопаснее самостоятельно открыть сайт авиакомпании, отеля, банка или сервиса бронирования, а затем проверить информацию в личном кабинете. При этом с родственниками стоит заранее договориться о правилах связи в экстренных ситуациях — например, использовать обязательный звонок по известному номеру.

Если приходит просьба срочно перевести деньги или сделать что-то необычное, сначала нужно связаться с человеком напрямую, даже если сообщение выглядит убедительно, а голос кажется знакомым. Схемы мошенников могут быть направлены на разные группы людей — школьников, абитуриентов, родителей и туристов, отмечает Ольга Алтухова.

Поэтому независимо от возраста и статуса, человеку необходимо оставаться бдительными: не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений, вводить данные карты или коды подтверждения только на проверенных официальных сайтах, не доверять слишком выгодным предложениям и срочным просьбам.

«Для защиты от фишинговых и скам-ресурсов стоит установить на устройства специальные защитные решения, которые предупредят о переходе на опасные сайты», — заключает собеседница РИАМО.

