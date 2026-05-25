Росгвардейцы отправили гуманитарную помощь для бойцов СВО

В состав груза вошли предметы первой необходимости, медикаменты, технические средства и личные посылки, а также письма от школьников, призванные поддержать боевой дух защитников на передовой. К благотворительной акции присоединились и ветераны подразделения, а также неравнодушные жители округа.

Особое внимание при формировании гуманитарного груза было уделено потребностям бойцов, находящихся в зоне выполнения боевых задач.

«Мы понимаем, как важно нашим героям чувствовать, что дома их ждут, ценят и поддерживают. Для каждого защитника внимание и помощь со стороны земляков являются дополнительной мотивацией и напоминанием о том, что о них помнят», — отметил начальник Дмитровского ОВО подполковник полиции Андрей П.

Собранная гуманитарная помощь успешно доставлена в зону проведения специальной военной операции. Стражи порядка подчеркнули, что подобные акции являются важной частью поддержки и будут продолжены в дальнейшем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.