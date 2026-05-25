В России заблокировали десятки сайтов по продаже липовых военных билетов
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
В России заблокировали десятки сайтов по продаже липовых военных билетов. Россияне призывного возраста больше не смогу косить от армии, сообщает 112.
Раньше все желающие могли приобрести фальшивки по запросу «купить военный билет», но на сегодня это невозможно.
Суд запретил не только интернет-магазин липовых военных билетов, но и форумы с торговой площадкой, где продавалась возможность уклониться от срочной службы в Вооруженных силах РФ.
Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о возможности экстерриториального использования по решению президента страны формирований ВС РФ для защиты россиян.
