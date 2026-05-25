В России заблокировали десятки сайтов по продаже липовых военных билетов

В России заблокировали десятки сайтов по продаже липовых военных билетов. Россияне призывного возраста больше не смогу косить от армии, сообщает 112 .

Раньше все желающие могли приобрести фальшивки по запросу «купить военный билет», но на сегодня это невозможно.

Суд запретил не только интернет-магазин липовых военных билетов, но и форумы с торговой площадкой, где продавалась возможность уклониться от срочной службы в Вооруженных силах РФ.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о возможности экстерриториального использования по решению президента страны формирований ВС РФ для защиты россиян.

