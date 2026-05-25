Режиссер Лебедев: российскому кино не нужно конкурировать с зарубежным

Режиссер Николай Лебедев заявил, что российскому кино не нужно соперничать с зарубежным, а следует сосредоточиться на собственных историях.

По мнению Лебедева, кинематографу важно не соперничество, а честный разговор со зрителем и работа в доступных условиях.

«Нам надо просто делать свое дело. Нам нужно рассказывать те истории, которые нам хочется рассказать, используя те средства и возможности, которые у нас есть. Когда мы рассказываем человеческую историю, пусть даже она будет не в совершенной графике, если она по-настоящему волнует, то она останется в душе надолго», — сказал режиссер в эфире радио Sputnik.

В качестве примера он привел фильм «Человек-амфибия». Картина вышла более 60 лет назад, однако до сих пор вызывает интерес у зрителей.

Лебедев пояснил, что успех ленты связан с чистотой человеческих отношений и драмой одинокого человека, который пытается найти близкую душу. По его словам, именно такие истории остаются актуальными вне зависимости от времени и технического уровня съемки.

