Священник назвал причины утраты силы венчания

Помощник епархиального архиерея Кемеровской епархии священник Вячеслав Ланский перечислил случаи, когда церковный брак может утратить каноническую силу. Среди них — насилие в семье и угроза жизни, сообщает vse42.ru .

Священник Вячеслав Ланский пояснил, что венчание совершается один раз и не имеет срока действия. Однако существуют обстоятельства, при которых брак теряет каноническое достоинство.

К таким причинам он отнес прелюбодеяние, отпадение одного из супругов от православной веры, подтвержденные медициной алкоголизм и наркоманию, противоестественные пороки, а также невозможность супружеской близости.

Отдельно священник выделил насилие и угрозы в семье — посягательство на жизнь и здоровье супругов или детей, принуждение к аборту либо его совершение без согласия второго супруга.

«<…> безвестное отсутствие одного из супругов на протяжении трех лет или злонамеренное оставление одним из супругов другого на протяжении года, а также неизлечимая душевная болезнь одного из супругов, наступившая в браке и не дающая возможности продолжить совместную жизнь», — дополнил священник.

По его словам, даже при наличии таких обстоятельств союз не расторгается автоматически. Церковь прежде всего призывает супругов к примирению, однако признает, что в ряде случаев продолжение брака становится невозможным или разрушительным.

