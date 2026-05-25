Юного зацепера заметили на одном из рейсовых автобусов на востоке российской столицы. На остановке он спрыгнул и быстро убежал, сообщает Telegram-канал «Гольяново и Измайлово Москва» .

На опубликованных кадрах видно, как мальчик катается на автобусе № 557, зацепившись за капот общественного транспорта. Затем спрыгивает и убегает, когда автобус подъехал к остановке.

К настоящему моменту других подробностей инцидента нет.

Ранее пассажирка одной из электричек сняла видео, как зацепер едет на поезде МЦД. Парень в кофте с капюшоном и закрытым лицом сидел на последнем вагоне в районе окна.

