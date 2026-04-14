Законопроект о применении ВС для защиты россиян за рубежом принят ГД в I чтении

Депутаты Государственной думы на заседании во вторник приняли в первом чтении законопроект о возможности экстерриториального использования по решению президента страны формирований ВС РФ для защиты россиян, сообщает «Интерфакс» .

В пояснительной записке к отмечено, что документ создан для защиты прав россиян в случае их ареста, удержания, уголовного и иного преследования во исполнение решений судов других стран, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими зарубежными государствами без участия РФ, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре России или резолюции СБ ООН, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН.

По действующей статье 8 федзакона «О безопасности», глава государства принимает в соответствии с отечественным законодательством меры по защите РФ и граждан страны в случае принятия иностранными, международными или межгосударственными органами решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам России или основам ее публичного правопорядка.

«Комитет Государственной думы по обороне поддерживает концепцию законопроекта, поскольку предлагаемое регулирование будет способствовать защите прав, свобод и законных интересов российских граждан, защите российских организаций от иностранных противоправных посягательств, а также противодействию кампании оголтелой русофобии, которая продолжается на внешнем треке», — сказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя данный законопроект, сказал, что, если его примут, это даст российскому президенту возможность привлекать войска для защиты соотечественников.

