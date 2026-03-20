В Госдуме хотят направлять солдат РФ для защиты задержанных россиян за границей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отправил в соответствующий комитет поступивший в парламент законопроект об усилении защиты россиян от незаконного преследования за границей. Если его примут, это даст президенту РФ возможность привлекать войска для защиты соотечественников, сообщает пресс-служба ГД в канале в MAX .

Российские войска смогут защищать граждан, которых арестовали, удерживают или подвергают уголовному преследованию в рамках решений зарубежных судов или тех международных судебных органов, в которых не участвует РФ.

Володин отметил, что западная система правосудия значительно дискредитировала себя. Она практически больше не существует.

По его мнению, Запад вмешивается в суверенные дела стран. Также он игнорирует международные нормы и правила.

Володин отметил, что в такой ситуации нужно сделать все необходимое для защиты россиян за границей, в том числе от неправомерных посягательствах на свободу и права.

