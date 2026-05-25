7 пострадавших госпитализировали после лобового столкновения на трассе в Омск

Вечером 24 мая на федеральной трассе Тюмень — Ишим — Омск столкнулись Toyota Camry и Mitsubishi Delica. Три человека погибли, еще семеро получили травмы, сообщает gorod55.ru .

По данным Госавтоинспекции Тюменской области, водитель Toyota Camry не справился с управлением. Автомобиль занесло, он выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mitsubishi Delica. Удар произошел на большой скорости.

В Mitsubishi находилась семья из поселка Андреевский. В аварии погибли водитель и женщина-пассажирка. Их 18-летний сын выжил, но с травмами доставлен в больницу. Также скончалась девушка, ехавшая в этом же автомобиле. Предположительно, она была жительницей поселка Муллаши, ее возраст уточняется.

В Toyota Camry находились семь человек. Все они выжили, однако получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы.

Всего в результате ДТП погибли три человека, еще семь пострадали. Обстоятельства аварии устанавливаются.

