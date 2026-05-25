Минздрав Кузбасса опроверг мифы о причинах ОРВИ

Врачи заявили, что холод и мороженое не вызывают ОРВИ

Минздрав Кузбасса разъяснил, какие распространенные представления об ОРВИ не соответствуют действительности. Ведомство напомнило, что болезнь вызывают вирусы, а не холод, сообщает vse42.ru .

Специалисты опровергли мнение, что ОРВИ возникает из‑за холода, сквозняков, промокших ног или мокрой головы. По данным медиков, заболевание вызывают вирусы, а не низкая температура воздуха. Переохлаждение может лишь ослабить иммунитет, но не является причиной инфекции.

Врачи также назвали мифом запрет на холодную пищу при боли в горле. Употребление мороженого или других холодных продуктов не усиливает воспаление и не ухудшает состояние.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что витамин C и чеснок не защищают от заражения и не лечат вирусные инфекции. Высокие дозы витаминов не предотвращают ОРВИ.

Отдельно медики предостерегли от необоснованного приема антибиотиков при повышенной температуре более трех дней. Эти препараты не действуют на вирусы, а их бесконтрольное использование приводит к устойчивости бактерий к лечению.

В Кузбассе при этом отмечается снижение заболеваемости ОРВИ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.