сегодня в 11:52

Вертолет готовят для тушения крупного пожара в хостеле на востоке Москвы

Вертолет готовят для борьбы с крупным возгоранием в одном из хостелов на востоке Москвы. Место забора воды — Черкизовский пруд, сообщает SHOT .

В понедельник утром загорелся хостел «Акварель» на Монтажной улице в столичном районе Гольяново. Внутри горящего здания может находиться 600 человек. Огонь охватил 2 и 3 этажи хостела.

На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения и бригады скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.

Отзывы у хостела в основном негативные: постояльцы жалуются на духоту, а также на прокуренные и грязные номера с тараканами.

