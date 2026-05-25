Ефимов: в Царицыне строят подстанцию скорой медицинской помощи

На юге столицы в рамках Адресной инвестиционной программы возводят подстанцию скорой медицинской помощи, сказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект будет располагаться по адресу: Пролетарский проспект, з/у 24/2/1. Площадь подстанции составит свыше 4 тыс. кв. м.

«Она будет рассчитана на 6 машино-мест. Строительство идет активными темпами: уже готов конструктив здания, возведены стены и перегородки, завершен монтаж кровли. Сейчас специалисты ведут монтаж фасада и продолжают черновую отделку, а также выполняют устройство инженерных сетей. Завершить основные работы планируется до конца этого года», — передает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса.

Известно, что новую подстанцию скорой медицинской помощи оснастят современным оборудованием.

«Это повысит качество медицинской помощи для жителей. Согласно проекту на первом этаже здания будут расположены кабинеты для проведения предрейсовых медосмотров, помещения для охраны и диспетчерская. На втором — оборудуют комнаты психологической разгрузки и отдыха для сотрудников, а также зал совещаний. На третьем предусмотрены административные помещения и кабинеты», — прокомментировал руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров.

Помимо этого, на прилегающей к подстанции территории установят ограждение, разместят парковки и площадки для отдыха со скамейками, а также выполнят комплексное благоустройство и озеленение.