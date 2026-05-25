5 человек, включая двоих детей, погибли при пожаре в Подмосковье

сегодня в 10:51

Ночной пожар из-за короткого замыкания в Подмосковье унес жизни 5 человек

В Павлово-Посадском городском округе Подмосковья произошел смертельный пожар. Прошедшей ночью в деревне Евсеево загорелся частный дом. Внутри находились пять человек, в том числе двое детей, все они погибли, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Предварительно установлено, что пожар начался около 03:00 в садовом товариществе «Текстильщик-2». Пламя охватило жилое строение площадью 28 квадратных метров. Соседи заметили огонь и вызвали спасателей, но помочь уже было нельзя. К моменту прибытия пожарных дом выгорел практически полностью.

«После тушения пожара при разборе завалов обнаружены тела троих взрослых и двоих детей — мальчика 2014 года рождения и девочки 2019 года рождения», — сообщили в областной прокуратуре.

Предполагается, что пожар мог начаться из-за короткого замыкания электропроводки. На месте работают дознаватели и эксперты, их работу координирует Павлово-Посадский городской прокурор Владимир Бусыгин.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

