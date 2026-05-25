Публичный онанизм: какой штраф и что делать свидетелям

Публичный онанизм — это уголовно и административно наказуемое поведение. За него грозит ответственность по статье 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство, нарушение общественного порядка, оскорбляющее человеческое достоинство. Наказание — штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток, но это минимум. Об этом РИАМО сообщил юрист Сергей Логин.

«Если действия носят явный демонстративный характер и направлены на то, чтобы их видели окружающие, — это статья 135 УК РФ, развратные действия, до трех лет лишения свободы. Если среди свидетелей оказались несовершеннолетние — санкции резко возрастают, до четырех лет», — сказал юрист.

Те, кто публично рассказывает об этом в интернете и описывает конкретные эпизоды с деталями, — также рискуют. Распространение информации, пропагандирующей подобное поведение, может квалифицироваться как распространение материалов непристойного характера.

«Если вы стали свидетелем такого — фиксируйте, вызывайте полицию, пишите заявление. Анонимность в интернете тоже не защищает: следственные органы прекрасно устанавливают личности по IP и аккаунтам. Это не норма ни юридически, ни социально — и безнаказанности здесь быть не должно», — добавил эксперт.

Ранее жительница Тюмени написала в соцсетях, что мужчина в маске занимался самоудовлетворением в Гагаринском парке. Он призывал прохожих к нему присоединиться. Женщина успела снять происходящее на видео. Ролик вызвал широкий резонанс среди местных жителей.

