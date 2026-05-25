Машет руками и призывает к себе: тюменцы пожаловались на эксгибициониста

В Тюмени ищут мужчину, который прилюдно удовлетворял себя в парке

В Тюмени полиция разыскивает мужчину, устроившего публичную сцену сексуального характера в Гагаринском парке. Мужчина в маске прилюдно удовлетворял себя и призывал прохожих к нему присоединиться, сообщает 72.RU .

Одна из тюменок написала в соцсетях, что мужчина в маске не только занимался самоудовлетворением, но и призывал прохожих к нему присоединиться. Женщина успела снять происходящее на видео. Ролик вызвал широкий резонанс среди местных жителей. Многие возмущены поведением незнакомца, особенно тем, что это происходило в общественном месте.

В местной полиции сообщили, что информация из интернета зарегистрирована. Назначена проверка. Сначала правоохранители работали только по видео, однако позже нашелся и свидетель, который лично видел голого мужчину. Показания очевидца также зафиксировали.

Личность нарушителя пока не установлена. Поиски продолжаются. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит административная или уголовная ответственность за публичные действия сексуального характера.

