Ефимов: в Внукове появится общественно-деловой комплекс

Были внесены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для строительства многофункционального общественно-делового комплекса в районе Внуково Новомосковского административного округа, сказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новый многофункциональный общественно-деловой комплекс появится во Внукове на территории площадью 0,9 га по адресу: квартал 76, з/у 1.

«Для гармоничного развития округа важно наличие как социальной, так и деловой инфраструктуры. В районе Внуково планируется размещение офисных пространств, торговых галерей, кафе, центров бытового обслуживания и зон для деловых встреч. Предельная площадь здания составит чуть более 14 тыс. кв. м. Главное преимущество для жителей заключается в возможности работать, получать услуги и проводить время в развитой городской среде без длительных поездок по городу», — прокомментировал Ефимов.

Новый объект будет интегрирован в существующую структуру территории, дополняя ее современными функциями.

«Расположение будущего комплекса в непосредственной близости от объектов индивидуального жилищного строительства и современных ЖК обуславливает спрос на качественные сервисы, офисы и общественные пространства. Объект органично дополнит инфраструктуру района. В нем появятся рабочие места для местных жителей, а также комфортные решения для повседневной жизни. Комплекс появится в районе Внуково с удобным заездом с Боровского шоссе», — уточнили в департаменте градостроительной политики.

Правила землепользования и застройки — это набор норм и требований, которые регулируют, как можно использовать земельные участки и что можно на них строить. Также они определяют, какие виды деятельности разрешены в определенных местах и какие требования должны соблюдаться при проектировании и строительстве зданий.