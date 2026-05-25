Спина, голова, глаза: как отличить гадюку от ужа или безногой ящерицы

Уж, гадюка и безногая ящерица — три существа, которых люди регулярно путают между собой, и эта путаница стоит жизни абсолютно безобидным животным, сообщил РИАМО ветеринарный врач Михаил Зорин.

«Начнем с главного визуального маркера гадюки — зигзагообразная полоса вдоль всей спины, вертикальный зрачок, треугольная голова, четко отграниченная от шеи. Гадюка короткая, плотная, движется медленно. Укус опасен, требует немедленной медицинской помощи, детям и пожилым — особенно», — объяснил эксперт.

Ужа легко опознать по двум желтым или оранжевым пятнам по бокам головы — это его фирменный знак. Зрачок круглый, голова плавно переходит в шею, тело стройное. Абсолютно безвреден, максимум — выделит неприятный секрет при испуге.

Веретеница — безногая ящерица, которую чаще всего принимают за змею и убивают. Отличить просто: у нее есть веки — она моргает, чего змеи не делают. Хвост длиннее тела, движения деревянистые, неплавные. Веретеница занесена в региональные красные книги, питается слизнями и вредителями, абсолютно полезна.

«Главное правило при встрече с любым из них — не трогать и не приближаться. Собаку держать на поводке, особенно в траве. Укус гадюки у собаки требует ветеринарной помощи в течение первых двух часов», — сказал ветврач.

