Поражение сосудов и нервной системы: чем опасен укус клеща

Врач Наумов: укус клеща опасен сыпным тифом, а не только энцефалитом

Большинство людей боятся клещей из-за энцефалита, но мало кто знает о клещевом сыпном тифе — инфекции, вызываемой бактериями рода Rickettsia. Заражение происходит при укусе инфицированного клеща, и болезнь распространена в Сибири, на Дальнем Востоке и в Центральной Азии, сообщил РИАМО врач-терапевт Олег Наумов.

Он предупредил, что первые симптомы появляются через 4–7 дней после укуса: резкий подъем температуры до 39–40 градусов, сильная головная боль, озноб и характерный первичный аффект — болезненное уплотнение с темной корочкой на месте укуса.

По его словам, на 3–5 день болезни появляется обильная розеолезно-папулезная сыпь по всему телу, включая ладони и подошвы. Без лечения болезнь протекает тяжело и может длиться до трех недель. Последствия при запоздалой терапии серьезны: поражение сосудов, нервной системы, миокардит, в тяжелых случаях — энцефалит и почечная недостаточность.

«Хорошая новость: риккетсии хорошо поддаются лечению доксициклином, и при своевременном обращении прогноз благоприятный. Главное — не игнорировать укус клеща и при появлении лихорадки немедленно обращаться к врачу», — отметил Наумов.

