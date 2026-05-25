Доллар готовится к росту: что будет с рублем к осени

Курс доллара к началу осени будет тяготеть к диапазону 75–80 рублей, а к концу года вероятно уйдет на уровни 80+, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

По словам эксперта, нефтяные цены продолжают оказывать поддержку курсу российского рубля. Однако, предупреждает он, сильный рубль в долгосрочной перспективе не выгоден бюджету.

При этом Тимошенко подчеркивает, что прогнозные значения могут быть в значительной мере скорректированы под влиянием геополитики, развития ближневосточного конфликта и санкционной политики.

