Курс доллара в июне 2026: экономисты дали новый прогноз

Рубль продолжает укрепляться к доллару на фоне высоких цен на нефть, но ждать слишком крепкого курса, по мнению экономистов, в ближайшие месяцы не стоит, поскольку это невыгодно экспортерам, а значит, и бюджету. Аналитики назвали три возможных диапазона доллара в июне: от оптимистичных 67 рублей до консервативных 81 рубля.

Доллар в июне: от 71 до 76 рублей, а при войне в Иране — 68

Высокие цены на нефть действительно оказывают положительное влияние на курс национальной валюты в последнее время. При этом слишком значительного укрепления в ближайшей перспективе двух-трех месяцев не стоит прежде всего в виду того, что слишком крепкий рубль снижает конкурентоспособность отечественных экспортеров, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян. С другой стороны, весьма вероятным является обострение санкционного противостояния РФ с США и ЕС. Еще одним сдерживающим фактором для резкого укрепления рубля станет продолжение смягчения ДКП ЦБ РФ, уверен эксперт.

«В этой связи стоит ожидать что до конца мая рубль закрепится на показателях 71-74 рублей за доллар. К середине июня в контексте влияния смягчения ДКП потенциальных обострений санкционного противостояния он может несколько ослабнуть до уровней 73-76 рублей за доллар», — отметил Хачатурян.

По его словам, на указанных показателях рубль вероятно закрепится до конца лета при условии отсутствия обострения войны в Иране в формате наземной операции США. В противном случае рост цен на нефть до показателей выше 150 долларов за баррель приведет к дальнейшему укреплению рубля. Можно ожидать курс 68-71 рубль за доллар с последующей тенденцией к закреплению на данных уровнях до конца лета, полагает экономист.

Доллар останется в коридоре 67–75 рублей

«Мы прогнозируем курс в диапазоне 67-75 рублей за доллар», — говорит аналитики по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Иванов.

Укрепление рубля связано с притоком нефтяной выручки в РФ. С учетом того, что что лаг прихода выручки составляет около 1,5 месяцев, то сейчас, в середине мая, даже с учетом увеличения покупок Минфина в июне, не ожидается ослабления рубля, считает эксперт.

«И на самом деле, по мере того как „уезжают“ на более поздний срок прогнозы аналитиков по открытию Ормузского пролива, момент ослабления рубля также движется вперед во времени», — прокомментировал Иванов.

Консенсус-прогноз: доллар закрепится у 78 рублей с разворотом во втором полугодии

По словам ассистента Финансового университета Ярослава Климова, динамика валютного рынка указывает на сохранение тренда на краткосрочное укрепление российской валюты в июне, зафиксированное аналитиками весной. Фундаментальные факторы сдвигают расчетные коридоры вниз по сравнению с первоначальными годовыми ожиданиями. Консенсус-прогноз закладывает среднее значение июня в границах 75–81 рубль за доллар.

«При росте объемов ежедневных продаж валюты экспортерами и увеличении закупок Минфина в рамках бюджетного правила курс локально способен протестировать отметку 75 рублей. Сопротивлением выступит уровень 81–82 рубля, который сформируется в случае ускоренного снижения ключевой ставки ЦБ» Ярослав Климов ассистент Финансового университета

Климов выделил три ключевых фактора влияния. Первый — бюджетное правило и экспортная выручка: высокие цены на энергоносители обеспечивают стабильный приток валюты от крупнейших экспортеров. Второй — монетарный курс: сохраняющееся пространство для плавного снижения ключевой ставки в июне будет постепенно снижать привлекательность рублевых активов, сдерживая рубль от избыточного укрепления. Третий — импортный баланс: постепенное восстановление логистических цепочек и объемов импорта формирует догоняющий спрос на иностранную валюту.

Наблюдаемое в начале лета укрепление рубля, подчеркнул эксперт, носит фундаментальный, а не спекулятивный характер. Июнь станет локальным пиком силы российской валюты с целевым ориентиром около 78 рублей. Однако на горизонте второго полугодия, по мере смягчения денежно-кредитной политики Банком России и адаптации импортеров, начнется плавный разворот тренда в сторону умеренного ослабления к долгосрочным среднесрочным значениям.

Как укрепление рубля сказывается на жизни обычного человека

Для обычного человека важно, что укрепление рубля — это не только абстрактные биржевые индексы, но и реальные цены на полках. Как показывает практика, падение доллара ниже психологических отметок обычно ведет к пересмотру стоимости импортных товаров. Самый яркий пример — электроника и техника: ритейлеры, закупавшие валюту по более низкому курсу, запускают распродажи старых партий и корректируют цены на новые поставки.

Однако тут есть и обратная сторона. Если рубль укрепится слишком сильно, государство может начать мягко «притормаживать» этот процесс, чтобы не обрушить доходы экспортеров и бюджет. В итоге обычный человек оказывается в подвешенном состоянии: с одной стороны, приятно видеть новости про крепкий рубль, с другой — каждый раз, когда появляется надежда на снижение цен, происходит что-то, что эту надежду отодвигает. Главный риск июня — геополитика. Любое резкое обострение способно одномоментно обрушить рубль, и тогда все прогнозы потеряют смысл. Если вы планировали крупную покупку импортной техники — возможно, имеет смысл не откладывать ее в долгий ящик, пока рубль находится в текущем, довольно комфортном диапазоне к доллару.