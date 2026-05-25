Психолог объяснила, чем опасна мужская зависть

Психолог Любовь Наумова рассказала, что непризнанная мужская зависть может проявляться через агрессию и обесценивание других. В здоровой форме эта эмоция способна стать точкой роста.

Мужскую зависть обсуждают реже, чем женскую, но это не значит, что ее меньше. По словам психолога Любови Наумовой, с детства мужчинам транслируют установку быть сильными и успешными и не признавать слабости. Та же логика лежит в фразе «мужчины не плачут».

«В результате сами эмоции никуда не исчезают, они просто подавляются. И вот здесь начинается самое важное. Когда человек не может признать свою зависть, она начинает проявляться в искаженной форме — через обесценивание других, цинизм или агрессию. Например, вместо того чтобы сказать „мне тоже этого хочется“, мужчина может говорить „да это все ерунда“, „ему просто повезло“ или „там ничего особенного нет“. Это способ защитить себя от внутреннего дискомфорта», — поделилась Любовь Наумова в эфире радио Sputnik.

Психолог призвала не путать «черную» и «белую» зависть и подчеркнула, что подавленная эмоция тормозит развитие.

«Опасность в том, что подавленная зависть не дает развиваться. Вместо того чтобы использовать ее как ориентир — понять, чего ты хочешь и к чему стремишься, — человек застревает в отрицании и сравнении. В бытовом восприятии это часто разделяют на так называемую „белую“ и „черную“ зависть: первая может становиться стимулом к росту, вторая — разрушает и самого человека, и его отношение к окружающим», — предупредила Любовь Наумова.

Эксперт назвала зависть нормальной человеческой эмоцией.

«В здоровом виде завить может быть точкой роста. Она показывает, где есть нереализованное желание или потенциал. И задача не в том, чтобы от нее избавиться, а в том, чтобы научиться ее распознавать и переводить в действие, а не в разрушение себя и отношений с другими людьми», — заключила Любовь Наумова.

