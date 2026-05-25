Священник сравнил гадание на Таро с радиацией

Протоиерей Виталий Рыбаков заявил, что использование карт Таро наносит душе такой же вред, как радиация телу. Православная церковь считает обращение к магии грехом, сообщает «Абзац» .

Священнослужитель храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» в городе Рыбное Рязанской области протоиерей Виталий Рыбаков отметил, что покупка и использование карт Таро, как и обращение к колдунам, целителям и гадалкам, считаются в православии грехом.

«В Писании сказано, что прямое обращение к магам, чародеям, колдунам, целителям, гадателям и их атрибутам есть занятие богопротивное, мерзость перед Всевышним. На использование таких вещей есть однозначный запрет. Эзотерика и другой поиск таинственных смыслов через магию однозначно греховен: доверие духовным сущностям, не связанным с Богом-Творцом, — опасная стезя», — сказал батюшка.

Священник отметил, что сама покупка карт не равнозначна «сделке с дьяволом», однако их применение, по его словам, опасно для души.

«Если взять образное сравнение, то гадание на Таро для души настолько же серьезно, как для тела губительно пребывание в радиационной среде. Когда клетки организма умирают от облучения, это становится чрезвычайно опасным явлением для человека. То же самое происходит и при использовании карт: общение с потусторонними силами летально для души», — пояснил Рыбаков.

