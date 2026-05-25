В столичном районе Перово согласовали строительство жилого дома по реновации

Проект нового многоквартирного дома в рамках программы реновации в районе Перово Москвы прошел государственную экспертизу. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

По его словам, в доме запроектировано 345 квартир, общая площадь которых превысит 22 тыс. кв. м.

Новостройка появится на Перовской улице, владение 36, на месте старых домов, включенных в программу переселения.

Все квартиры будут сданы с чистовой отделкой из современных безопасных и долговечных материалов по стандартам реновации. Две квартиры адаптированы для маломобильных жителей. Также безбарьерная среда будет организована в местах общего пользования и на придомовой территории.

На первом этаже разместят помещения общественного назначения, включая Центр информирования по переселению. Во дворе появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха, дорожки, высадят деревья и кустарники.

Дом расположен в пешей доступности от метро «Перово», платформ МЦД-2 и МЦД-4 «Перово» и «Кусково». Рядом будут расположены детские сады, школы, поликлиники, парки и магазины.

Программу реновации утвердили в 2017 году. Она затронет около 1 млн москвичей, а всего в нее включено 5 176 домов. Ранее градоначальник поручил вдвое ускорить реализацию программы.

Москва продолжает удерживать лидерство среди регионов России по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».