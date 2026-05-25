40 граждан КНДР попали в аварию на трассе под Нижним Новгородом

Автобус с 40 гражданами КНДР попал в ДТП на трассе М-12 в Нижегородской области

Утром 25 мая на трассе М-12 «Восток» в Нижегородской области произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 40 граждан КНДР. Авария случилась в 08:11 на 563-м километре трассы, сообщает Mash .

Автобус с иностранцами направлялся в Татарстан. По предварительным данным, он столкнулся с автомобилем «Газель» и после удара вылетел в кювет.

В результате аварии пострадал водитель автобуса. У него диагностированы травмы, он госпитализирован. Что касается пассажиров — 40 граждан КНДР, — по предварительной информации, они не пострадали или получили незначительные ушибы. Однако точные данные о состоянии всех пассажиров пока не поступали.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и спасатели. Выясняются причины произошедшего.

Пассажиры ожидают резервный транспорт из Нижнего Новгорода, чтобы продолжить путь. Генеральное консульство КНДР в России поставлено в известность о происшествии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.