Мужчина оттаскал малолетнего сына за волосы прямо в вагоне московского метро

Мужчина не смог справиться с конфликтом детей в вагоне метро. Он разнял брата и сестру, а мальчика при всех оттаскал за волосы. За ребенка заступилась пассажирка, которая не смогла совладать с эмоциями.

В социальных сетях завирусилось видео, на котором женщина отчитывает нерадивого отца. Во время поездки мальчик ударил свою сестру, после чего девочка пыталась постоять за себя. В итоге мужчина оттащил дочь в сторону, замахнувшись на нее, а сына публично оттаскал за волосы.

По словам очевидцев, отец не выглядел злым, он был бессилен перед ситуацией и, скорее, боялся общественного осуждения из-за поведения детей. В ситуацию вмешалась пассажирка. Она громко отчитала мужчину и обняла мальчика. После этого отец пытался извиниться.

«Мне не нужны извинения! А потом вырастают вот такие раненые на всю голову!» — заявила пассажирка.

В толпе были и те, кто останавливал женщину. Люди напоминали, что это не ее ребенок, чтобы так себя вести. Многие уверены, что мужчина попросту озадачен вопросом, как воспитать своих детей.

