Как крыло самолета: москвичи в шоке от цен на землянику в аэропорту Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево появилась ягода по цене, сравнимой со стоимостью авиабилета. Женщина выложила в соцсетях фото ценника с лесной земляникой, которую продают за 73 950 рублей.

На упаковке ягоды указано: «Лесная земляника для игристого настроения», объем — три литра. Снимок мгновенно разлетелся по Сети и вызвал бурное обсуждение в комментариях.

Автор поста также обратила внимание на ботаническую неточность. Она написала, что несколько лет работает с фермерами и знает: с точки зрения ботаники, никакой клубники не существует — есть садовая земляника, а «клубника» — это просто жаргон. На снимке же — лесная земляника.

Москвичи в комментариях назвали цену «космической» и «земляникой по цене крыла самолета». Пользователи Сети тут же отреагировали на публикацию и начали шутить по поводу стоимости ягоды. Некоторые писали, что воздушная гавань сделала слишком большую наценку. На самом деле земляника стоит 19 тысяч рублей, а другие заявили, что теперь подскажут своим бабушкам, как нужно строить бизнес.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.