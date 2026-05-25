Малыш едва не умер в детсаду Хабаровска из-за аллергена в мясном рулете

В Хабаровске четырехлетний мальчик едва не погиб после обеда в детском саду. У ребенка сильная аллергия на белки коровьего молока. Родители предоставили в садик все необходимые справки, но это не уберегло его от опасной ситуации, сообщает Amur Mash .

22 мая младший воспитатель, имеющая медицинское образование, накормила детей мясным рулетом, в составе которого было молоко. После еды мальчику резко стало плохо.

Первую помощь ему не оказали — персонал просто сообщил заведующей и вызвал маму. В этот момент в сад пришла основная воспитательница. Увидев состояние мальчика, она сразу вызвала медиков. Когда мальчик начал задыхаться, женщина посадила его вместе с родителями в свою машину и сама отвезла в больницу № 9. На данный момент ребенок находится под наблюдением врачей.

Бабушка мальчика попыталась связаться с заведующей, но та ответила, что ей некогда — она уехала на празднование юбилея района. Позже извинения все же принесли. Однако в настоящее время часть претензий пытаются переложить на основную воспитательницу, которая спасла ребенка, однако этот факт возмущает родителей мальчика.

Семья малыша требует наказать тех, кто действительно виноват. По факту случившегося уже написано заявление в прокуратуру. Родители настаивают на проверке детского сада и привлечении к ответственности сотрудников, которые проигнорировали медицинские показания ребенка. Воспитательницу, напротив, благодарят за спасение жизни малыша.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.