ПВО за ночь уничтожила 173 украинских беспилотника над 14 регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь отразили массированную атаку украинских беспилотников. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 173 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным Минобороны РФ, это одна из самых массовых атак за последнее время. Беспилотники были сбиты над 14 регионами страны.

Наибольшее количество дронов уничтожено над приграничными территориями. В Минобороны уточнили, что БПЛА перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями. Также беспилотники сбивали над Московским регионом и Республикой Крым.

По предварительным данным, жертв и разрушений на земле нет. Силы ПВО и радиоэлектронной борьбы сработали оперативно и слаженно.

Ситуация остается на контроле Минобороны России. Военные продолжают нести боевое дежурство.

