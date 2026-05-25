«За 3 тыс скромный подарок не купить»: в РФ хотят повысить планку для учителей

В Общественной палате России предложили повысить максимальную стоимость подарка учителю на последний звонок или выпускной. На сегодняшний день лимит составляет 3 тысячи рублей. Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб считает эту сумму слишком низкой, так как даже скромный подарок за такие деньги не купить, пишет РИА Новости .

Гриб предложил поднять лимит как минимум до 10 тысяч рублей или до размера МРОТ (минимального размера оплаты труда). Он подчеркнул, что подарки учителям обычно собирают всем классом. Действующее ограничение фактически подталкивает учеников и педагогов к формальному нарушению закона, так как уложиться в три тысячи рублей очень сложно.

«Учителю будет приятно принять от класса подарок, который будет с ним всю жизнь. Это часть его жизни, воспоминания», — добавил Гриб.

При этом он отметил, что деньги на подарки должны собираться исключительно добровольно. Каждый родитель или ученик вправе сам решать, сколько внести, исходя из своих возможностей.

Ранее зампред Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко напомнил, что сейчас подарок учителю официально не может стоить дороже 3 тысяч рублей. Инициатива Общественной палаты может стать поводом для пересмотра этих норм. Окончательное решение остается за законодателями.

