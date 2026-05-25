Врач дал советы, как не натереть мозоли новой обувью

Новую летнюю обувь необходимо разнашивать постепенно, надевая ее сначала на два-три часа. Проблемные зоны — пятку, мизинец, косточку большого пальца — заклеивайте силиконовым пластырем превентивно, до появления натертости. Об этом РИАМО сообщил врач-терапевт Сергей Жорин.

Чтобы не появились мозоли, кожаную обувь обрабатывайте специальным размягчающим спреем, синтетику — увлажняйте изнутри. Также носки с бесшовными швами снижают трение принципиально.

«Если мозоль все же появилась, первые сутки охлаждайте ее, снимайте воспаление и защищайте бактерицидным пластырем. Водяной пузырь — это стерильная биологическая повязка, которую организм создал самостоятельно. Прокалывать его категорически не рекомендую. При вскрытии вы немедленно открываете раневую поверхность для патогенной флоры. Без антисептической обработки и стерильных условий туда проникают стафилококки и стрептококки, развивается инфицирование, возможен рожистый процесс», — сказал врач.

Если пузырь лопнул сам, промойте рану хлоргексидином, нанесите антибактериальную мазь и закройте стерильной повязкой. При нагноении, отеке и температуре немедленно обращайтесь к хирургу.

