Директор модельного агентства «МОД МЕНЕДЖМЕНТ» Лилия Пасько в разговоре с РИАМО предупредила моделей об одной из самых частых ловушек в индустрии — требовании срочно подписать контракт или принять предложение без времени на проверку условий. По ее словам, срочность часто подается как часть профессии: быстрые кастинги, внезапные съемки, ограниченные сроки, но чаще всего это является ловушкой.

Пасько подчеркнула, что на спешке строятся многие рискованные предложения. Когда решение нужно принять немедленно, у модели не остается времени проверить документы и задать вопросы.

Как выглядит ловушка

Эксперт объяснила, что срочные решения и изменения действительно встречаются в работе: кастинги могут назначаться за день, а съемки — переноситься в последний момент. Однако это не означает, что модель должна принимать условия без проверки. Даже при сжатых сроках базовая информация о проекте и договор остаются обязательными. Эксперт добавила, что давление по времени лишает возможности трезво оценить условия и заметить несостыковки.

В профессиональной среде, отметила Пасько, срочность может касаться организации процесса, но никогда не отменяет прозрачности. У модели, по ее словам, всегда остается возможность ознакомиться с условиями, задать вопросы и получить документы. В стандартной практике модель сначала получает полную информацию о проекте: описание работы, сроки, условия оплаты, вопросы проживания и перелета. Договор предоставляется заранее, а не в последний момент перед съемкой или выездом.

Что должно насторожить

Особое внимание Пасько обратила на сочетание срочности с просьбами не рассказывать никому о проекте. По ее словам, в таких случаях модель оказывается изолированной и вынуждена принимать решение без возможности посоветоваться с близкими или коллегами. Безопасные проекты, подчеркнула эксперт, не боятся открытости. Если на попытку взять паузу или посоветоваться реагируют отказом и раздражением, это серьезный повод задуматься.

Эксперт также предупредила, что срочность часто сопровождается отсутствием конкретики. Вместо четкого описания работы используются общие формулировки: «участие в проекте», «неформальный формат», «детали позже». Пасько объяснила, что это означает: реальные условия могут отличаться от заявленных. Она посоветовала запросить подробности и не соглашаться на предложение, пока не будет предоставлена исчерпывающая информация о проекте.

Проверка информации

Перед подписанием контракта Пасько рекомендовала проверить компанию через открытые источники: регистрацию организации, присутствие в медиапространстве, отзывы и репутацию на рынке. Эксперт также посоветовала внимательно изучить договор — в нем должны быть прописаны сроки, обязанности сторон, порядок оплаты и права на использование изображений. По ее мнению, по-настоящему профессиональный проект не потребует необдуманных решений, принятых под давлением в условиях спешки. Прозрачность договоренностей и возможность проверки, резюмировала Пасько, — базовые условия безопасной работы в индустрии моды.

