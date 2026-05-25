В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль: есть погибший

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель. Трагедия произошла в городе Грайворон, об этом сообщил Оперштаб Белгородской области в официальном Telegram-канале.

Дрон ударил по автомобилю, в котором находился мужчина. От полученных ранений он скончался на месте до приезда скорой помощи.

После удара машина загорелась. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. Огонь не успел распространиться на соседние объекты. Угрозы для других жителей района не возникло.

Оперштаб Белгородской области выразил соболезнования семье погибшего. Информация о погибшем уточняется. На месте работают оперативные службы и следователи. По факту гибели гражданского лица будет возбуждено уголовное дело.

В 07:32 утра в Белгородском муниципальном округе была объявлена угроза повторной атаки беспилотников. Жителей призывают оставаться дома, не подходить к окнам или спуститься в укрытие.

