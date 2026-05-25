Президент Сербии Вучич заявил о возможной досрочной отставке

Президент Сербии Александар Вучич допустил возможность своего досрочного ухода с поста. Заявление прозвучало во время визита сербского лидера в Китай, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал N1.

«Возможно, я скоро уйду в отставку», — сообщил Вучич.

При этом его официальный президентский срок истекает только в 2027 году.

Вучич впервые стал президентом Сербии в 2017 году, а в 2022 году был переизбран на второй срок. О своем возможном уходе он заявил на фоне подготовки к парламентским выборам.

Выборы в парламент Сербии пройдут осенью — в период с конца сентября до середины ноября.

