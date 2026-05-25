Нужна честная беседа: что делать, если застукали ребенка за просмотром порно

Если застали ребенка за просмотром порно, первое и главное — не паниковать и не врываться с криком и обвинениями. Ваша реакция в этот момент определит, придет ли ребенок к вам за помощью в следующий раз или закроется намертво, сообщил РИАМО психолог Юрий Падоров.

По его словам, любопытство к сексуальной теме — это норма, а не патология. Проблема не в том, что ребенок интересуется, а в том, что порно стало его единственным источником информации. И это уже вопрос к родителям. Разговор должен строиться без стыда и допроса. Не «я все видел, как ты мог», а «я хочу поговорить о том, что ты, возможно, уже встречал в интернете».

«Важно объяснить, что порно — это не документальное кино про отношения, это индустрия с актерами, сценарием и полным отрывом от реальности. Там нет настоящих эмоций, согласия в кадре часто нет тоже, и тела там нереалистичные. Если ребенок строит картину мира об отношениях по этим роликам, он получит искаженные ожидания и боль», — сказал эксперт.

Подросткам нужна честная сексуальная просветительская беседа, а не молчание и блокировки. Блокировки не работают, работает доверие. Ваша задача — стать источником правды раньше, чем им станет интернет, заключил Падоров.

