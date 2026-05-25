Альпинист оценил возможность эвакуации тела Наговициной с пика Победы

Эвакуация тела россиянки Натальи Наговициной с пика Победы в Киргизии в ближайшее время маловероятна. Среди причин — погодные условия и высокая опасность работ. Об этом заявил альпинист Александр Яковенко, сообщает РЕН ТВ .

По его словам, даже частные экспедиции не смогли добраться до участка, где находится тело. Основные препятствия — технические трудности и крайне высокий уровень опасности. Наговицина погибла на высоте более 7 тысяч метров в районе хребта Савабци.

Яковенко отметил, что обсуждать возможность проведения спасательной операции можно будет не раньше июля или августа, когда стартует сезон восхождений.

Ранее телеведущая и модель Виктория Боня рассказала, как Наговицина умерла в палатке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.