«Лежит с подогнутыми ногами»: Боня рассказала, как Наговицина умерла в палатке

Телеведущая и модель Виктория Боня заявила, что российская альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая со сломанной ногой на пике Победы в Кыргызстане, действительно умерла. Она призвала прекратить домыслы в отношении судьбы женщины, сообщает The Voice .

«Ребята, давайте не будем говорить и писать глупости. Никакой руки там нет. Никакая рука там не шевелится. Ребята летали около 20 минут. Это очень много. Шум, который издает дрон, — это как четыре пилы, от которой любой спящий человек бы проснулся, если бы он спал», — отметила Виктория.

По ее словам, по силуэту видно, что российская альпинистка лежит на боку с подогнутыми ногами. Если она при смерти или в коме, то «мы никогда уже этого не узнаем».

Телезвезда добавила, что еще в прошлую среду была готова оплатить услуги вертолета, но власти Кыргызстана ей отказали. Чтобы добиться отмены запрета, ей пришлось обратиться к самым высокопоставленным чиновникам. Этот процесс занял 6 дней. БПЛА облетели палатку со всех сторон. Наталья периодически выходила из палатки, на снегу видны характерные следы.

12 августа Наговицина сломала ногу и застряла на пике Победы. Сначала россиянка подавала признаки жизни, все это время спасатели и добровольцы пытались оказать ей помощь. Альпинистку попытались спасти несколько российских и зарубежных команд. А итальянец Лука Синегилья получил сильное обморожение и скончался от отека мозга.

Позднее специалисты отказались от идеи спасения Наговициной из-за плохой погоды. Накануне был запущен беспилотник, который подтвердил смерть Натальи. На склоне россиянка провела ровно 21 день.