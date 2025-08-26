Минимум 5 альпинистов погибли на пике Победы в августе

Одна из самых смертоносных вершин мира — пик Победы в Киргизии — забрала жизни минимум пяти альпинистов в августе. Погибли два россиянина, два иранца и один итальянец, сообщает SHOT .

Первая жертва вершины в августе — 66-летний Николай Тотмянин. Он поднялся на пик Победы 10 августа, а на следующий день попал в больницу с инфарктом. Медики не смогли спасти мужчину.

12 августа без вести пропала пара иранцев — Марьям Пилехвари и Хассан Машхадиоглу. Они спускались с вершины, в какой-то момент пересеклись с совершающей подъем россиянкой Натальей Наговициной, а затем погибли. Российская туристка между тем сломала ногу и застряла на высоте.

Затем погиб итальянец Лука, который дважды пытался вытащить россиянку с пика Победы. Он получил сильное обморожение и умер от отека мозга 15 августа. Примечательно, что Наговицина вместе с мужем Сергеем помогли итальянцу пройти часть пути на гору в 2021 году. Тогда же супруг Натальи погиб.

Сама женщина две недели провела на горе со сломанной ногой. Она жила в палатке. Спасательная операция, направленная на спуск пострадавшей, была завершена из-за погодных условий. Наговицина считается погибшей.

Тела четырех альпинистов, жизни которых забрал пик Победы, в ближайшее время не смогут забрать из-за непогоды. Более того, известно местоположение только россиянки и итальянца. Тела иранцев не обнаружены.