Живых нет: спасение русской альпинистки с пика Победы официально завершили
Фото - © соцсети Натальи Наговицыной
Спасательная операция, направленная на спуск пострадавшей альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы в Киргизии, официально завершена, сообщает SHOT.
Последняя надежда была поднять россиянку еврокоптером с пилотом из Италии. Но из-за плохой погоды в горах облет беспилотника отменили.
Сейчас все привлеченные спасатели-альпинисты, в том числе и итальянцы, покинули базовый лагерь. Они собрали палатки и начали спуск вниз. Тела альпинистки и итальянца, который пытался ее спасти и погиб, скорее всего, смогут забрать только весной.
Наговицина сломала ногу на спуске в середине августа и поэтому застряла на пике Победы. Женщина сумела продержаться несколько дней в живых, все это время спасатели и добровольцы пытались оказать ей помощь, в том числе задействовав вертолет, но он разбился, а все попытки спасти альпинистку не увенчались успехом.
Наговицина погибла почти на той же высоте, где 4 года назад скончался ее муж. На пике Хан-Тенгри его парализовало, и супруга оставалась с альпинистом до последнего.