Живых нет: спасение русской альпинистки с пика Победы официально завершили

Последняя надежда была поднять россиянку еврокоптером с пилотом из Италии. Но из-за плохой погоды в горах облет беспилотника отменили.

Сейчас все привлеченные спасатели-альпинисты, в том числе и итальянцы, покинули базовый лагерь. Они собрали палатки и начали спуск вниз. Тела альпинистки и итальянца, который пытался ее спасти и погиб, скорее всего, смогут забрать только весной.

Наговицина сломала ногу на спуске в середине августа и поэтому застряла на пике Победы. Женщина сумела продержаться несколько дней в живых, все это время спасатели и добровольцы пытались оказать ей помощь, в том числе задействовав вертолет, но он разбился, а все попытки спасти альпинистку не увенчались успехом.

Наговицина погибла почти на той же высоте, где 4 года назад скончался ее муж. На пике Хан-Тенгри его парализовало, и супруга оставалась с альпинистом до последнего.