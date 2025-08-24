При попытке спасти альпинистку Наговицину на пике Победы упал вертолет

Глава первой организованной спасательной экспедиции Александр Семенов рассказал, что при попытке спасти застрявшую на пике Победы в Киргизии россиянку Наталью Наговицыну упал вертолет Ми-8, сообщают « Известия ».

Вертолет рухнул 16 августа, когда спасатели вылетели на помощь альпинистам.

«При попытке приземления на высоте 4,9 тыс. м примерно из-за погодных условий, из-за состояния снежного покрова, к сожалению, наш борт потерпел жесткую посадку, проще говоря, мы упали», — рассказал Семенов.

Спасатели получили травы, но смогли помочь спуститься двум альпинистам.

До тела Наговициной спасатели не дошли чуть более тысячи метров. Женщина сломала ногу и в итоге скончалась спустя несколько дней на высоте 7140 метров. Погодные условия, где стоит палатка альпинистки, еще суровее тех, где находятся спасатели.

В итоге тело Наговициной пролежит на пике Победы минимум до весны 2026 года. По словам альпинистов, сезон восхождений в 2025-м году завершился.

Ранее сообщалось, что альпинистка, сломавшая ногу, перестала подавать признаки жизни несколько дней назад. Специалисты неоднократно пытались ее эвакуировать, в том числе при жизни с помощью вертолета, но ничего не получилось. Каждый раз погода сильно портилась, и спасателям приходилось возвращаться, чтобы спасти собственную жизнь.