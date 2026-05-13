Молоко без молока, сыр без сыра: как не купить детям фальсификат

Часто мамы говорят: «Мы едим только творог, сыр и масло — все натуральное». При этом на упаковке творога написано «творожный продукт», на масле — «бутербродная смесь», на сыре -«сыросодержащий». Разницы никто не заметил. И это проблема не внимательности родителей, а маркетинга. Такую ошибку совершают 70% людей, рассказала РИАМО международный нутрициолог, биохакер, фитнес-тренер, реабилитолог Валерия Лучшева.

«За 10 лет работы я увидела одну простую вещь: фальсификат молочки есть даже в дорогих магазинах. Чаще всего в сырах, масле, твороге и сгущенке. И да, это законно. Но законно не значит полезно, особенно когда продукт идет ребенку», — заявила Лучшева.

Почему полки забиты «молоком без молока»

Ответ простой: молочный жир дорогой. Растительные аналоги — дешевые. Заменить 20-50% молочного жира пальмой или кокосовым маслом — себестоимость падает, цена остается почти как у натурального. Маржинальность растет.

«Я не демонизирую растительные жиры сами по себе. Проблема в другом: потребитель не знает, что он покупает. На упаковке крупно написано „Сметана“ или „Масло сливочное“, а мелко — „молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира“. Бабушки и родители маленьких детей попадаются чаще всего», — отметила нутрициолог.

Однажды она провела эксперимент: купила «сливочное масло» в сетевом магазине. Дома проверила — плавится как маргарин, оставляет пятно на бумаге. На обороте оказалось: 60% растительных жиров. Оказалось, что это не масло, а смесь.

Где и в чем искать подвох

— Сыры. Особенно твердые и полутвердые по цене ниже рыночной. Вместо молочного жира — пальмовое масло, вместо молочного белка — соевый изолят. Внешне и на вкус многие не отличит.

— Творог и творожные продукты. Если на пачке нет слова «творог», а есть «творожный», «зерненый», «термостатный» без уточнения — проверяю состав. Натуральный творог содержит молоко, закваску, фермент. Все.

— Сливочное масло. В идеале — 82,5% жира из сливок. Все, что ниже 80% или с формулировкой «бутербродное», «растительно-сливочное» — уже не масло.

— Сгущенка. Классика: молоко + сахар. В подделках — пальмовое масло, сухая сыворотка, крахмал.

Что делать перед покупкой

Шаг первый — читайте не лицевую сторону, а оборот.

Ищите три слова-триггера: заменитель молочного жира (ЗМЖ), растительные жиры, пальмовое масло. Их наличие — стоп-сигнал. Дальше смотрите: это молочный продукт или молокосодержащий. Второе — юридически честно, но, по сути, это не молочка. В классическом сыре, масле или твороге не должно быть ничего, кроме молока, закваски, ферментов и соли. Все остальное — компромисс.

Шаг второй — смотрите на срок хранения.

Натуральное молоко живет 5-10 дней. Сыр — пару недель в холодильнике. Если «молоко» хранится 6 месяцев, а твердый сыр — полгода при комнатной температуре, значит, внутри глубокая переработка, консерванты или заменители. Долгий срок сам по себе не критичен, но это повод залезть в состав.

Шаг третий — проверяйте цену логикой.

Натуральное сливочное масло не может стоить 150 рублей за пачку, когда средняя цена 350-400. Сыр за 300 рублей за килограмм — это сырный продукт, а не сыр. Цена — ориентир, но не гарантия. Дорогой фальсификат тоже есть.

«Верить вкусу и цвету нельзя. Современные ароматизаторы, усилители и эмульгаторы делают „сырный продукт“ неотличимым от сыра. Однажды мы на обучении тестировали 5 образцов сливочного масла. На вкус многие ошиблись в двух случаях — оба оказались смесями. Так что ориентир только один: состав. И точка», — заявила Лучшева.

Главные правила

— Не покупайте продукты с надписью «молокосодержащий», если не уверены в составе.

— Не верьте надписи «без заменителей молочного жира», если в составе есть пальмовое масло. Это взаимоисключающие вещи.

— Не берите сметану и творог в вакуумной упаковке со сроком больше 2-3 недель — в натуральной молочке так долго не живут.

Хотите реально молоко, сыр и масло — делайте так:

1. Ищите слово «молоко», «сливки», «творог», «сыр» без приставок «продукт», «содержащий», «растительно-».

2. Читайте состав: молочный жир, молоко, закваска, соль — хорошо. «Заменитель», «пальма», «растительный жир» — кладем обратно на полку.

3. Сравнивайте цену с рыночной средней. Слишком дешево — почти гарантия подделки.

4. Детям и пожилым — только проверенные бренды с коротким и понятным составом.

«Моя позиция как эксперта достаточно жесткая: фальсификат — это не незаконно, но это обман доверия, хотя мы сами выбираем то, что нам есть. Но главная жертва — наше здоровье, особенно детей. Читайте этикетки так, будто от этого зависит здоровье вашей семьи. Потому что оно зависит», — заключила нутрициолог.

