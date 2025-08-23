Застрявшую на пике Победы российскую альпинистку Наталью считают погибшей

Спасатели больше не надеются найти живой 47-летнюю альпинистку из Москвы Наталью Наговицину. 11 дней женщина находилась в экстремальных условиях на высоте более 7000 метров при температуре около минус 40 градусов, на данный момент она больше не подает признаков жизни, сообщает Mash .

Специалисты утверждают, что даже опытный альпинист в такой ситуации способен выжить максимум неделю, а иногда чуть дольше. Для обычного человека этот срок сокращается до суток. Выживание зависит в первую очередь от доступа к воде, которую можно получить, растапливая снег с помощью горелки и газа. Питание играет второстепенную роль по сравнению с водой.

У Наговициной, которая сломала ногу и не могла сама спуститься с пика Победы, был минимальный запас необходимых ресурсов, что в сочетании с экстремальными погодными условиями не оставляет шансов на спасение, считают все участники поисковой операции.

Спасательная операция на большой высоте столкнулась с трагическими последствиями. Два альпиниста — представители Италии и Германии — достигли терпящей бедствие женщины 13 августа. Они обеспечили ее необходимыми припасами и оборудованием для выживания, но не смогли организовать эвакуацию.

Ситуация резко ухудшилась, когда итальянский участник группы Лука получил серьезное обморожение. Его состояние критически ухудшилось, врачи предполагают развитие отека головного мозга. К сожалению, 15 августа на высоте около 6800 метров альпинист скончался.

Попытка воздушной эвакуации 16 августа также закончилась неудачей. Вертолет кыргызского министерства обороны, направленный на помощь, совершил аварийную посадку. В результате инцидента пострадали члены экипажа — пилот и спасатель. Неблагоприятные погодные условия помешали вылету второго вертолета.

