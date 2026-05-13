Дорогие антидепрессанты vs бюджетная еда: психолог сделал выбор

Продажи антидепрессантов в России выросли в два раза за последние три года. Почему это происходит и можно ли помочь себе без таблеток, в разговоре с РИАМО рассказал психолог Денис Власов.

По словам специалиста, многие люди ищут спасение в лекарствах, игнорируя прямую связь между кишечником и мозгом. Около 90% серотонина — гормона радости — синтезируется в желудочно-кишечном тракте. Поэтому питание, по сути, является нашим первым естественным антидепрессантом.

Власов перечислил продукты, которые помогают бороться с тревогой. Основа противотревожного рациона — триптофан (аминокислота-предшественник гормонов радости). Ее много в индейке, бананах, горьком шоколаде и твердых сырах.

Для борьбы со скрытым нейровоспалением необходимы омега-3 жирные кислоты: жирная морская рыба, грецкие орехи. Магний, содержащийся в шпинате и тыквенных семечках, работает как биохимический тормоз для нервной системы. Квашеная капуста и кефир поддерживают микробиом кишечника, который напрямую общается с мозгом через блуждающий нерв. Сложные углеводы стабилизируют уровень сахара и исключают резкие перепады настроения.

Психолог подчеркнул, что правильный рацион действительно снижает фоновую тревогу и помогает при стрессе. Однако важно честно оценивать свое состояние — еда лечит стресс, но не глубокую клиническую патологию. В тяжелых случаях без помощи врача и назначенных препаратов не обойтись.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.