Продажи антидепрессантов в России выросли на 22% в начале 2026 года

В России увеличились продажи антидепрессантов, нейролептиков (препаратов для лечения тяжелых психических расстройств) и транквилизаторов (средств от тревоги), сообщают « Известия » со ссылкой на аналитиков.

За январь–март 2026 года россияне купили на 22% больше антидепрессантов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Это продолжение тенденции 2025 года, когда было куплено на 23% таких препаратов больше, чем в 2024-м.

Это связано с тем, что антидепрессанты стали чаще назначать врачи-специалисты, а не психиатры, объяснил врач-психиатр Игорь Лазарев. Среди них гастроэнтерологи, неврологи, терапевты.

В прошлом году антидепрессанты чаще всего приобретали горожане в Москве, Красноярском крае и Санкт-Петербурге.

