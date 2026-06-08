Кот Ларри сбежал из резиденции на Даунинг-стрит перед визитом Зеленского

Главный мышелов резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит кот Ларри заранее покинул территорию дома перед приездом главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщает ТАСС .

В резиденции должны были пройти переговоры премьера Кира Стармера п с участием президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского.

Отмечается, что Зеленский добрался до места к 19.20.

Ранее Зеленский написал российскому лидеру открытое письмо, в котором предложил провести встречу в третьей стране с участием США и Европы, чтобы завершить конфликт. На полях ПМЭФ Путин заявил, что в настоящее время не видит смысла в подобной встрече.

Кроме того, президент Украины до этого отмечал, что готов к прямым переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.