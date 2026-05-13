Удар с неожиданной стороны: как «Сармат» обходит защиту
Фото - © Министерство обороны РФ/РИА Новости
Ракетный комплекс РС-28 «Сармат» способен выстраивать маршруты удара с неожиданных направлений, что серьезно усложняет создание системы противоракетной обороны, сообщил РИАМО военный эксперт, полковник запаса, руководитель ассоциации структур безопасности «Русь» Роман Насонов.
12 мая Российские войска стратегического назначения провели успешный пуск новейшей ракеты «Сармат». Это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Масса одной ракеты превышает 200 тонн.
«Свыше 35 тыс. км — такая дальность применения гарантирует возможность выстраивать практически любой маршрут до целей в зависимости от поставленных задач. То есть система стратегического сдерживания, которая раньше строилась вокруг средств с дальностью порядка 10 тыс. км, предполагала нанесение удара фактически с одного направления», — рассказал Насонов.
Он добавил, что сейчас появляется возможность облететь с любого другого направления и достигнуть любого объекта с той стороны, где противник этого не ожидает.
«Это означает, что для построения полноценной системы обороны потребуется значительно больше сил, средств, подразделений, частей и соединений. И даже в этом случае „Сармат“ все равно будет преодолевать их как сейчас, так вероятно и в ближайшие годы», — отметил военный эксперт.
По оценке Насонова, РС-28 «Сармат» является самым мощным стратегическим ракетным комплексом, не имеющим аналогов.
«Судя по всему, он построен на целом ряде иных физических принципов, а возможность его уничтожения в заданном районе, по сути, сведена к минимуму», — заключил он.
