Удар с неожиданной стороны: как «Сармат» обходит защиту

12 мая Российские войска стратегического назначения провели успешный пуск новейшей ракеты «Сармат». Это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Масса одной ракеты превышает 200 тонн.

«Свыше 35 тыс. км — такая дальность применения гарантирует возможность выстраивать практически любой маршрут до целей в зависимости от поставленных задач. То есть система стратегического сдерживания, которая раньше строилась вокруг средств с дальностью порядка 10 тыс. км, предполагала нанесение удара фактически с одного направления», — рассказал Насонов.

Он добавил, что сейчас появляется возможность облететь с любого другого направления и достигнуть любого объекта с той стороны, где противник этого не ожидает.

«Это означает, что для построения полноценной системы обороны потребуется значительно больше сил, средств, подразделений, частей и соединений. И даже в этом случае „Сармат“ все равно будет преодолевать их как сейчас, так вероятно и в ближайшие годы», — отметил военный эксперт.

По оценке Насонова, РС-28 «Сармат» является самым мощным стратегическим ракетным комплексом, не имеющим аналогов.

«Судя по всему, он построен на целом ряде иных физических принципов, а возможность его уничтожения в заданном районе, по сути, сведена к минимуму», — заключил он.

