сегодня в 08:51

Еще один дрон ВСУ сбили на подлете к Москве

Представители киевского режима утром 13 мая совершили вторую попытку ударить по Москве с помощью дронов, но потерпели поражение — беспилотник сбили.

«Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в канале в МАКС.

С начала суток Вооруженные силы Украины задействовали два дрона, чтобы ударить по российской столице.

Информации о разрушениях в результате падения обломков БПЛА не поступало.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.