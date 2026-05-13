Курсы, конкурсы и олимпиады: что поможет поступить в вуз?

Посещение школьником подготовительных курсов при вузе даст возможность лучше узнать требования и преподавателей, но не поможет поступить, сообщил РИАМО педагог и репетитор по русскому языку и литературе Иван Петрушин.

«Посещение курсов не дает автоматических баллов в копилку ЕГЭ. Однако у них есть скрытое преимущество: это знакомство с преподавателями и требованиями конкретного вуза. Реальную пользу принесут конкурсы и олимпиады, которые проводятся при вузах для слушателей», — сказал Петрушин.

По его словам, победа в конкурсах и олимпиадах — это то самое индивидуальное достижение, за которое дают баллы поступающим.

Педагог добавил, что обучение в лицее при вузе также может давать свои бонусы. Только этот вопрос стоит уточнять заранее, так как он варьируется от одного учреждения к другому.

