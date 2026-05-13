Под 22% годовых: лучшие предложения банков по вкладам в мае 2026 года

О самых доходных банковских вкладах в мае 2026 года, по версии «Выберу.ру», читайте в материале РИАМО.

Эксперты «Выберу.ру» выяснили, что в мае самые высокие проценты банки предлагают по вкладам с коротким сроком — до трех месяцев. В топ-3 по доходности на минимальном периоде хранения от двух месяцев вошли Альфа-Банк, ВТБ и Совкомбанк.

1. Альфавыгодный вклад. Альфа-Банк

Сумма — от 10 000 рублей. Срок — 62 дня. Ставка — 21,8% для новых клиентов (22% с капитализацией). Повышенная ставка до 31 мая.

2. Вклад «Выгодное начало». Банк «ВТБ»

Сумма — 10 000 – 50 000 рублей. Срок — 91 день. Ставка — 17% для новых клиентов.

3. Вклад «Весенний доход с Халвой». Совкомбанк

Сумма от — 50 000 рублей. Срок — 3 месяца – 3 года. Ставка — до 16,6%. Максимальная ставка при покупках по картам банка с подключенными подписками «Халва.Десятка» или «Оптима».

4. «Выгодный старт». Банк «Санкт-Петербург»

Сумма — 10 000 – 500 000 рублей. Срок — 3 месяца. Ставка — 15,5%.

5. Вклад «Выгодное соседство». СДМ-Банк

Сумма — 50 000 – 500 000 рублей. Срок — 2 месяца. Ставка — 14,9%.

6. Вклад «Мой Дом % в конце срока». Банк ДОМ.РФ

Сумма — 30 000 – 15 млн рублей. Срок — 2 месяца – 3 года. Ставка — до 14,7%.

7. Вклад «МКБ. Перспектива». Московский Кредитный Банк

Сумма — 10 000 – 3 000 000 рублей. Срок — 95 – 1100 дней. Ставка — 14,4%.

8. Вклад «Оптимальный». Вайлдберриз Банк

Сумма — от 50 000 рублей. Срок — до 1 года. Ставка — 14,3%.

9. Вклад «Ренессанс Специальный». Ренессанс Банк

Сумма — от 30 000 рублей. Срок — 91 – 1080 дней. Ставка — до 14,2%.

10. Вклад «Новые деньги». Транскапиталбанк

Сумма — от 50 000 рублей. Срок — 31 день – 61 месяц. Ставка — до 14,3%.

11. Вклад «Времена года». Банк «Ак Барс»

Сумма — 10 000 – 15 млн рублей. Срок — 2 месяца – 3 года. Ставка — до 14%.

12. Вклад «Сезонный». Банк «Финсервис»

Сумма — 100 000 – 5 000 000 рублей. Срок — 93 – 183 дня. Ставка — 14%.

13. Вклад «Новый стандарт онлайн». Банк «Национальный стандарт»

Сумма — от 30 000 рублей. Срок — 31 – 360 дней. Ставка — до 14,1%.

14. Вклад «Сверхновый». Алмазэргиэнбанк

Сумма — от 50 000 рублей. Срок — 91 – 181 день. Ставка — 14%.

15. МТС Вклад плюс. МТС-Банк

Сумма — от 10 000 рублей. Срок —3 месяца – 1 год. Ставка — до 13,85%.

16. Вклад «Всегда в плюсе онлайн». Севергазбанк

Сумма — от 25 000 рублей. Срок — 31 – 1095 дней. Ставка — до 13,8%.

17. Вклад «Максимальный доход новые клиенты». Металлинвестбанк

Сумма — от 100 000 рублей. Срок — 31 – 1100 дней. Ставка — до 13,8%.

18. Вклад. Ozon Банк

Сумма — от 10 000 рублей. Срок — 2 месяца – 2 года. Ставка — до 13,77%.

19. Вклад «Новые деньги». Азиатско-Тихоокеанский Банк

Сумма — от 50 000 рублей. Срок 3 месяца – 3 года. Ставка — до 13,9%.

20. Вклад «Лучший %». Сбербанк России

Сумма — от 100 000 рублей. Срок 1 месяц – 3 года. Ставка — до 13,5%.