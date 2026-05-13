В Башкирии горит производственно-диспетчерская станция, 2 человека пострадали

В Уфимском районе Башкирии произошел пожар на линейной производственно-диспетчерской станции. Происшествие случилось утром 13 мая в районе села Нурлино, два человека пострадали, сообщили в прокуратуре Республики Башкортостан.

По предварительным данным, из-за нарушения технологического процесса произошел хлопок, после которого начался пожар. В результате пострадали два человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Экстренные службы делают все, чтобы локализовать и потушить пожар. На место выехал заместитель прокурора Уфимского района Айдар Шаймарданов. Он координирует действия правоохранителей и спасателей.

Прокуратура контролирует устранение последствий и устанавливает все обстоятельства случившегося. Ведомство проверит, соблюдалось ли законодательство об охране труда и промышленной безопасности. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

